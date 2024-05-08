إخلاء سبيل مؤدي المهرجانات مجدي شطة بكفالة مالية

القاهرة - محمد ابراهيم - أمرت جهات التحقيق إطلاق سراح مجدي شطة، مطرب المهرجانات المعروف، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنية بعد أن قامت قوة أمنية بإيقاف سيارته وطلب منه الإطلاع على هويته، ورغم اعتراضه على محاولة التفتيش، أكد أنه لا يحمل أي ممنوعات.

وبعد الإصرار من قبل القوة الأمنية على التفتيش، تم العثور على لفافة تحتوي على مخدر "الآيس" مع مجدي شطة، الذي نفى معرفته بها، تم اقتياده إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه وتم تحرير محضر بالحادثة.

وتوجه مطرب المهرجانات مجدي شطة لفحص طبي شرعي في القاهرة، لتحديد ما إذا كان قد تعاطى المواد المخدرة أم لا، وذلك بناءً على أمر من جهات التحقيق.

أخر أعمال مجدي شطة

والجدير بالذكر آخر أعمال مجدي شطة أغنية بناقص من الناقص، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

اسمه مجدي مختار، وشهرته مجدي شطة وهو واحد من مطربي المهرجانات الشهير في مصر، وهو من منطقة المطرية وعمره ٣٤ عامًا،ومن أشهر أغانيه عنبر كله يسمع، باب السجن.