ياسمين عبد العزيز تطلب مشهد من مسلسل "اللي ملوش كبير" في صاحبة السعادة

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل الجزء الثاني من حلقة ياسمين عبد العزيز في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، ومن المقرر أن يُستكمل في الجزء الثاني من الحلقة فقرات المطبخ وأيضًا الحديث عن بدايات ياسمين عبد العزيز الفنية.

ولا تزال ياسمين عبد العزيز تعبر عن مشاعرها وحبها لطليقها أحمد العوضي حيث أنه أثناء فقرة المطبخ، طلبت إسعاد يونس من ياسمين عبد العزيز أن تقول لها عن مشهد من أعمالها تحب أن تعرضه لها.

لتجيب ياسمين عبد العزيز بفرحة وحب وتطلب عرض مشهد "بحبك يا خديوي" من مسلسل "اللي ملوش كبير" الذي جمعها بطليقها الفنان أحمد العوضي.

ياسمين عبد العزيز تتصدر التريند

والجدير بالذكر أنه قد تصدرت ياسمين عبد العزيز التريند بعد تصريحاتها عن أحمد العوضي في الجزء الأول من حلقتها مع إسعاد يونس حيث أكدت ياسمين عبد العزيز حبها للعوضي قائلة: "أنا بعشق أحمد العوضي".

وأضافت: "أنها شعرت بالحب الحقيقي عندما تعرفت على أحمد العوضي وأن أي حب في حياتها قبل أحمد العوضي لم يكن حبًا".

تفاصيل حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

تعرض اليوم حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المُذاع عبر قناة DMC ومن المقرر أن تعرض الحلقة على جزئين حيث أنها تعرض اليوم ويوم الثلاثاء 6و7 مايو وذلك احتفالًا بأعياد الربيع.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد تصدر اسم النجمة ياسمين عبد العزيز، تريند محركات البحث جوجل في، بعد أن نشرت صور ترويجية للإعلان عن حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “ صاحبة السعادة ” على شاشة dmc الفضائية.

تتحدث ياسمين عن العديد من الكواليس والأسرار والحكايات التي لم تتطرق اليها من قبل وتفجر أكثر من مفاجأة خلال الحلقة، وتحتفل على طريقتها الخاصة مع "صاحبة السعادة" بأعياد شم النسيم وأكل الرنجة والبصل وتغني عدد من الأغاني التي ستكون مفاجأة لجمهورها، كما تشهد الحلقة صور وكواليس تعرض للمرة الأولى.

انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

يذكر أن تم انفصال الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في 16 يناير الماضي، بعد زواج نشاء عن قصة حب دام لأكثر من خمس سنوات، وجاء خبر الطلاق صدمة للوسط الفني ومحبي النجميين، حيث جاء إعلان إنفصاله، بالتزامن مع يوم عيد ميلاد “وحش الكون”، وقام العوضي بنشر منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة معلقة:" تم الطلاق رسمي بيني وبين ياسمين، وبينا كل الاحترام والتقدير".

ومن جانبه، خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها منذ قليل لتكذب الشائعات التي انتشرت بعد إعلان الانفصال وقالت: "اشهد أمام الله ان هذا الرجل لم يخوني خلال 5 سنين جواز ولكن انفصالنا شئ قدري مش بإيدينا".