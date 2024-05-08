حسن الرداد: شخصيتي قريبة للأعمال الكوميدية

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان حسن الرداد ضيفا في برنامج "كلمة أخيرة" التي تقدمة الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON.

تحدث حسن الرداد عن تجربته الفنية وتعلمه لمختلف أنواع الدراما خلال دراسته في معهد الفنون المسرحية

وقال حسن الرداد: "يمكنني أن أقدم أكثر من حاجة مختلفة فى التمثيل سواء كوميدي أو أكشن، وهكذا، وكان فى السابق هناك تخصص فى تقديم الدراما، ولكن كنت حريصا من البداية على تقديم أنواع مختلفة فى الدراما".

وتابع: "قدمت عملا رومانسيا ثم قررت التوقف عنه لأني لا أرغب فى تقديم الرومانسي فقط بعيدا عن فكرة ضمان النجاح.. وبعمل مخاطرة بأن اقدم أنواع مختلفة خاصة فى السينما والأمر فى السينما صعب لارتباطه بالإيرادات".

وأستكمل حديثه قائلا: "فيه نوعية أفلام بتجيب إيرادات خاصة الاكشن والكوميدي ولكن الفارق معايا هو التنوع من أجل التنوع بين الرومانسي والكوميدي والاكشن، وشخصيتي قريبة للأعمال الكوميدية من خلال الهزار والضحك والبساطة".