نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشهر القادم..كاظم الساهر يقدم حفل غنائي جديد في مصر ضمن جولته العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي جديد في مصر وذلك خلال الشهر المقبل، وقد روج للحفلة الفنان كاظم الساهر من خلال صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر كاظم الساهر بوستر الحفل وعلق عليه قائلاً: "احفظوا هذا التاريخ، كاظم بين الأمس واليوم".

منشور كاظم الساهر

والجدير بالذكر أنه سوف تقام الحفل يوم 28 يونيو المقبل، وتعد هذه الحفلة ضمن جولته العالمية.

تفاصيل جولة كاظم الساهر العالمية الجديدة

وفي سياق متصل يذكر أنه قد شوق النجم كاظم الساهر جمهوره، لجولة غنائية عالمية جديدة في عدد كبير من البلدان، ومن المقرر القيام بها خلال الفترة المقبلة.

وشارك كاظم الساهر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلا: ".

يجري التحضير الآن لجولة عالمية في عدة بلدان! ترقبوا التحديثات لمعرفة المواقع والتواريخ ولتكونوا أوّل من يحصل على التذاكر!".

أحدث أغاني كاظم الساهر

وطرح المطرب كاظم الساهر، مؤخرًا أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملًا في عيد الحب المقبل.

ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب".

كلمات أغنية يا وفية لـ كاظم الساهر

الله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏الله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

الله الله يعلم يا وفَّية

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏إني أمام الناس أُعلنها جنيت، جنيت

لا أستحي لو بين قدميك ارتميت