لهذا السبب.. أحمد العوضي يتصدر تريند جوجل في السعودية



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر إسم الفنان أحمد العوضي تريند محركات بحث جوجل في السعودية، نظرًا لحديث زوجته السابقة ياسمين عبد العزيز عنه وعن علاقة حبهما وأسباب الطلاق بينهم.



حلّت الفنانة ياسمين عبد العزيز ضيفةً على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدّمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس على قناة dmc، حيث كشفت ياسمين العديد من الأسرار حول علاقتها بطليقها الفنان أحمد العوضي، وأسباب الطلاق.

ويبرز دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز تصريحات ياسمين عبد العزيز.



وقالت:"أجريت عملية جراحية لإزالة أكياس كي أحمل، وهذه المرة الأولى التي أقول فيها هذا الكلام، بعد مسلسل "اللي ملوش كبير" اتفقت مع العوضي إني أحمل، ودخلت العملية وحصلت غلطة وكنت سأموت فيها، وربنا كتب لي عمرًا جديدًا".

وأضافت:"طول عمري وأنا متزوجة ولم أكن في حياتي "سينغل"، ومن عاش عمره متزوجًا لا يعرف العيش وحيدًا، ومنذ كان عمري 18 سنة وأنا متزوجة وبعدما تطلقت تزوجت أحمد العوضي".

وأشارت:" أي أمر من الله خير، لأنه يعمل لنا أي أمر سيئ لكن الإنسان هو الذي يؤذي نفسه، وأنا راضية،أقسم بالله الخيانة ليست سبب الطلاق".

وتابعت:"هناك ناس مؤذية كثيرة لهم سنوات يؤذونني وربنا يرد لي حقي، وأكيد لو كانت خيانة ما كنت سكت".

ياسمين عبد العزيز:أنا لا أحب أحمد بل أعشقه، عندما أحببت أحمد اكتشفت أنني لم أكن أحب قبل هذا



وواصلت: "بالتأكيد كانت هناك مشاكل قبل الطلاق، وأنا لا أحب أحمد بل أعشقه، عندما أحببت أحمد اكتشفت أنني لم أكن أحب قبل هذا، فأحمد هو أول حب في حياتي".



ياسمين عبد العزيز:أعلم أن أحمد العوضي يحبني وهو يعلم أني أحبه



واستكمل:"كنت أظن أن ما كان قبل ذلك حب، ولكنه ليس كذلك، أحمد الحب الحقيقي، أنا عن نفسي صليت استخارة وعمرة واللي ربنا يريده سيكون، وأعلم أنه يحبني وهو يعلم أني أحبه".

وأكدت:"كل ما قيل عن لقائي بأحمد في السحور وأنني تنهدت لدى رؤيته، كذب، وكثيرون صدقوا هذا الكلام".

واختتمت:"منذ وقع الطلاق ولا تفارقني هذه التنهيدة، وأشعر أن هناك أمرًا يحزنني، ولا أعلم ماذا سيكون رد فعلي فعلًا عند رؤيته".

آخر أعمال أحمد العوضي

والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل حق عرب، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.