لجنة المشاهدة بمواسم المسرح الجامعي تعلن العروض المشاركة

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن خطة وزارة الثقافة في تنمية الموهوبين من الشباب ودعمهم فنيًا وأدبيًا، أعلنت لجنة المشاهدة للموسم السادس من مواسم نجوم المسرح الجامعي والتي ينظمها مركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة ا.د. وليد قانوش، وتحت رعاية وزير الثقافة الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني أسماء الفرق المسرحية الجامعية المشاركة بمسابقة هذا العام من المهرجان.

أبرز عروض الموسم السادس من مواسم نجوم المسرح الجامعي

استقرت اللجنة علي اختيار 12 عرض للتسابق هذا العام وذلك لإثراء الدورة الحالية بعروض من مختلف الجامعات وتوسيع رقعة المشاركة من المحافظات المختلفة وهي: الدنس إخراج عمر فتحي جامعة عين شمس، القفص إخراج أسامة الطوخي جامعة حلوان،الدخان إخراج أحمد محمود سيد جامعة حلوان،Wanted إخراج جورج عاطف جامعة حلوان، بيت سيئ السمعة إخراج أحمد نور الدين جامعة عين شمس،غرفة بلا نوافذ إخراج ابراهيم عمرو جامعة حلوان،الاختبار إخراج عبد الرحمن محمد جامعة عين شمس،الغرفة المقفلة إخراج بولا أمير جامعة عين شمس، فندق العالمين إخراج أحمد عبد الحميد جامعة الفيوم،مورفين إخراج ابراهيم علي جامعة المستقبل، المحقق الذي فقد عقله إخراج محمود اسماعيل جامعة القاهرة، لحظة فارقة إخراج علاء عسكر جامعة المنصورة.

لجنة المشاهدة



يرأس المهرجان المخرج الكبير خالد جلال، وضمت لجنة المشاهدة النقاد: باسم صادق، هند سلامة ومي سليم ومنى فضل مقررًا للجنة.