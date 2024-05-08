اليوم.. قصور الثقافة تقيم احتفالية عيد القيامة المجيد على مسرح السامر

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، اليوم الأربعاء، احتفالية فنية في الثامنة مساء، بمسرح السامر بالعجوزة.

فريق كورال اغابي

تنظم الاحتفالية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك بها فريق كورال "أغابي" بقيادة المدربة أماني فوزي.



ويقدم الفريق مجموعة من الترانيم الجديدة والتراثية بمصاحبة الألحان القبطية، بجانب ميدلي مدائح للسيد المسيح بمشاركة عدد من المرنمين المتميزين.

احتفالية عيد القيامة المجيد

وتعد الاحتفالية التعاون الثاني مع فريق كورال "أغابي"، بعد الأولى التي أقيمت بمناسبة عيد الميلاد المجيد في يناير الماضي، وتأتي ضمن أجندة فعاليات حافلة لهيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تضم مجموعة ثرية ومكثفة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بعيد القيامة وأعياد الربيع واستمرار احتفالات عيد العمال وعروض الموسم المسرحي وأفلام السينما وملتقيات مشروع أهل مصر وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا بالمحافظات.