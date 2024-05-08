حقيقة إنفصال أصالة عن زوجها فائق حسن

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الفنانة أصالة جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور حذفها لجميع صورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ما جعل الجمهور يتساءل حول انفصالهما.

ومن جانبه،لم يصدر أي من الطرفين، تعليقًا، ولم تلغي أصالة متابعة زوجها فائق حسن على حسابها إنستجرام، والأخير كذلك.

أصالة تشيد بحفل أمال ماهر



وفي سياق آخر، أشادت أصالة نصري مؤخرًا بأداء الفنانة أمال ماهر، بعد تألق الأخيرة في حفلها بالمملكة العربية السعودية والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من قبل الحاضرين.

وقالت أصالة في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع إكس، توتير سابقًا، كتبت فيها:‏ كنت بانتظار شوف الحفلة وشو رح تعمل فيها آمال ماهر وبهرتني بأداء رائع ومسؤوليه كانت قدها وحاليًا عليت صوت التلفزيون على الآخر لأستمتع وأنطرب أحسنتي وبراڤو عليكي ياأمّوله فستانك حلو وأنتي حلوه فرحتيني بحضورك كلً التوفيق اللي بتستحقيه وكل النجاح بتمنى لك ياه".

آخر أعمال أصالة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة أصالة، أغنية فوق والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدرت التريند فور نزولها، والأغنية من كلمات عمر عبده علي وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر.



وجاءت كلمات الأغنية كـ الآتي: فوق ألف مرة أنا قولتهالك وفر الإحساس لنفسك والنصايح خليهالك.. فوق فوق بقى أنت فاكرني يعني قلبي فغيابك واجعني، روح وكنت نفعت نفسك لما تبقي فيوم نافعني.. انت مبتزهقش من كدبك معايا ايه فاكرني هبقي حد من الضحايا، أنت آخر حد ممكن أعيش عشانه أنت واحد كل همه كان اذايا، روح بقى ولا انت فاضي أنت بالنسبالي ماضي فتره عدت من حياتي والحياه موقفتش عادي.