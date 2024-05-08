فيلم “شقو” يقترب من الـ66 مليون جنيه في أسبوعه الرابع

القاهرة - محمد ابراهيم - يقترب فيلم" شقو “للنجم عمرو يوسف من كسر حاجز الـ 66 مليون جنيه في أسبوعه الرابع حيث حقق حتى الآن إجمالي إيرادات بلغت 65مليون و902 ألف جنيهًا،حيث تربع بها الفيلم على قمة إيرادات موسم عيد الفطر المبارك.



صناع فيلم شقو

فيلم “شقو” يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك،ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا، الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وتم طرحه في دور السينمات المصرية وباقي الدول العربية والعالم.

قصة فيلم شقو

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.