نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضهما.. مصطفى خاطر يروج للحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل "البيت بيتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان مصطفى خاطر للحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل البيت بيتي 2، الذي يعرض حاليًا على المنصات الالكترونية.

ونشر خاطر صوره تجمعه بالفنان سليمان عيد عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "يا ترى انت روحت فين يا اشرق.. استنوا النهارده الحلقة 5 و6 الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة ".

أبطال مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني



يشارك في بطولة مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني، عددًا من نجوم الفن أبرزهم: كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

تفاصيل مسلسل البيت بيتي الموسم الثاني



تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي رعب، حيث يُجبر بينو مصطفى خاطر، على العودة إلى القاهرة من أجل تسوية ميراثه، ولكن سرعان ما يصاب بالصدمة عند معرفته أن ما يرثه سيعرضه للمغامرات المرعبة.

يواصل الفنان مصطفى خاطر تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "محو أمنية"، ويعيش قصة حب مع آيتن عامر خلال أحداث عمل الفيلم، كما يظهر أيضًا بدور مؤلف روايات يسعى لنشر روايته لكنه يمر بمواقف صعبة تصيبه بالإكتئاب.

وكان آخر أفلام مصطفى خاطر كان فيلم "رمسيس باريس"، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، الفيلم بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس، جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى.