نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي عجرم تغازل متابعيها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نانسي عجرم متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة نانسي عجرم



وظهرت نانسي عجرم في الصورة، وهي مرتدية روب باللون الأبيض، ولدت دون مكياج، وتركت شعرها مُنسدلًا، وعلقت عليها قائلة: "صباح الخير جميعًا، من أين تعتقد أنني ألقي التحية؟".

آخر أعمال الفنانة نانسي عجرم

وكانت آخر أعمال نانسي عجرم هي "قلبي يا محتاس"، ضمن أغاني فيلم "مقسوم" الذي عرض مؤخرًا في السينمات، والأغنية من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع طارق يحيى.



كلمات أغنية" قلبي يا محتاس"

قلبي يا محتاس

طمني على الاحساس لسه بنفس الإخلاص بتحب وتعشق وتدوب، دي الدنيا يومين يوم غُلب ودمعة عين

يوم فوق السما طايرين.



بتحدف ورد وطوب وأنا هعمل ايه ما أنا يعني لازم لازم أعيش، وهسيب القلب براحته يدق وميخبيش اه تيجي مره كده كده تيجي مره كده، يمكن تظبط مني فـ مرة ومتجليش.