نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة والدته.. كريم عبدالعزيز يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان كريم عبدالعزيز تريند جوجل، في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان خبر وفاة والدته السيدة سهير عبدالعزيز، صباح أمس الأربعاء، ومن المقرر تشييع الجنازة اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، والعزاء في نفس يوم تشييع الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

خبر وفاة والدة كريم عبدالعزيز



يذكر أن قد نشرت الصفحة الرسمية للفنان كريم عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس خبر وفاة والدته، وعلقوا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالي السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبدالعزيز وتشيع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز، غدًا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء في نفس اليوم الخميس بمسجد الشرطه بالشيخ زايد بقاعة الرزاق، ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعًا باتًا حفاظًا على حرمه الموت وذلك بناء علي طلب الأسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء".

نجوم الفن ينعون كريم عبدالعزيز في وفاة والدته

وفي سياق متصل حرص كثير من الفنانين على مواساة الفنان كريم عبدالعزيز في وفاة والدته أبرزهم:يسرا، محمد هنيدي، إسعاد يونس، محمد رمضان، تامر حسني، منى زكي، هاني رمزي، شريف منير، يسرا اللوزي، وغيرهم.