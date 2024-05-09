نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا ولبلبة أول الحاضرين في جنازة والدة كريم عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت كلا من النجمة يسرا والنجمة لبلبة على حضور جنازة والدة الفنان كريم عبد العزيز بمسجد الرحمن الرحيم، على طريق صلاح سالم بالقاهرة، حيث من المقرر أداء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر مباشرةً.

كريم عبد العزيز يعلن وفاة والدته

وأعلن النجم كريم عبدالعزيز، عن وفاة والدته، من خلال منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمه الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبدالعزيز وستشيع الجنازه غدًا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر".

طلب أسرة كريم عبد العزيز



وتابع:" ونهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعًا باتًا حفاظًا علي حرمه الموت وذلك بناء علي طلب الأسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء المكتب الإعلامي للفنان كريم عبدالعزيز".