نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شعبان وأحمد السقا أبرز الحاضرين لجنازة والدة كريم عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص النجم مصطفى شعبان والنجم أحمد السقا على التواجد في مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، وذلك للمشاركة في تشييع جثمان السيدة سهير عبد العزيز، ولمواساة صديقهم النجم كريم عبد العزيز في رحيل والدته.



كريم عبدالعزيز يتصدر محركات البحث جوجل لهذا السبب

وتصدر الفنان كريم عبدالعزيز تريند جوجل، في الساعات القليلة الماضية والسنة وذلك بعد إعلان خبر وفاة والدته السيدة سهير عبدالعزيز، صباح أمس الأربعاء، ومن المقرر تشييع الجنازة اليوم الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم، والعزاء في نفس يوم تشييع الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

خبر وفاة والدة كريم عبدالعزيز



يذكر أن قد نشرت الصفحة الرسمية للفنان كريم عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "أمس خبر وفاة والدته، وعلقوا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز، والدة النجم كريم عبدالعزيز وتشيع جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز، غدًا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء في نفس اليوم الخميس بمسجد الشرطه بالشيخ زايد بقاعة الرزاق، ونهيب ونؤكد على الجميع بمنع التصوير منعًا باتًا حفاظًا على حرمه الموت وذلك بناء على طلب الأسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء".

نجوم الفن يواسون كريم عبدالعزيز في وفاة والدته

وفي سياق آخر، حرص عدد كثير من الفنانين على مواساة الفنان كريم عبدالعزيز في وفاة والدته أبرزهم:يسرا، محمد هنيدي، إسعاد يونس، محمد رمضان، تامر حسني، منى زكي، هاني رمزي، شريف منير، يسرا اللوزي، وغيرهم.