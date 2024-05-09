ربيكا هال مخرجة وبطلة لفيلم جديد بعنوان Four Days Like Sunday

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك النجمة ربيكا هال في بطولة فيلم سينمائي جديد، تدور أحداثه حول قصة عن الأمومة، على أن تؤدي مهمة الإخراج أيضًا للفيلم.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيطرح بعنوان Four Days Like Sunday وسيكون من إنتاج شركة الإنتاج السينمائي الأمريكي See-Saw.

ذلك بعد ان احتفلت النجمة ربيكا بالعرض الخاص لمسلسلها الجديد الذي يطرح بعنوان Silo وتنتجه منصة أبل بلص التابعة لشركة أبل.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من حضور النجمة السويدية للعرض الخاص للمسلسل الجديد، الذي أقيم في قاعة Battersea Power Station في العاصمة الإنجليزية لندن، وكانت حاضرة بإطلالة رجالي.

تفاصيل عن العمل

والمسلسل الجديد Silo، هو مسلسل عن نهاية العالم، يشارك في بطولته تيم روبنز في دور بيرنارد، ورشيدة جونز في دور أليسون.

وشينازا أوتشي في دور بول بيلينجز، وآفي ناش في دور لوكاس، وفرديناند كينجسلي مجسدًا دور جورج ويلكنز.

جديد مشاريع أبل

وكانت قد وقعت جيسكا شاستين عقدًا للظهور في بطولة عمل تليفزيوني جديد من إنتاج شبكة أبل بلص، يطرح بعنوان The Savant.

ووفق صحيفة ديلي ميل، هذا المسلسل سيتم إنتاجه بأسلوب المسلسل القصير، وستجسد به شاستين شخصية محقق سري.

المسلسل ستستوحى قصته من رواية للكاتب Andrea Stanley طرحت في عام 2019 بنفس العنوان، وسيشارك في إنتاجه مليسا جيمس.