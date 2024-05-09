نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده.. مالا تعرفه عن الفنان أحمد هارون؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم عيد ميلاد الفنان أحمد هارون، رومانسي الشاشة المصرية، الذي أحبه الجمهور منذ ظهوره الأول، وشارك في الكثير من الأدوار التي جعلت له مكانة كبيرة لدى محبيه، ورغم غيابه عن المشاركة في أي أعمال فنية خلال الفترة الماضية، لكنه لا يزال حتى الآن في تواصل مستمر مع جمهوره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

نشأة الفنان أحمد هارون

ولد أحمد هارون في القاهرة عام 1978، درس وتخرج في كلية السياحة والفنادق، لكنه لم يجد نفسه في هذا المجال، وحبه للفن جعله يخطو أولى خطواته تجاه عالم الفن، حيث يعد أول ظهور لأحمد هارون على الشاسة من خلال ڤيديو كليب "تصور" للفنانة أصالة كـ موديل، وعمل فترة عارض أزياء، ولم يتوقف سعيه هنا وحسب، بل أنه ظل يبحث عن كبار المخرجين ليتيحوا له الفرصة، حتى أنه بعدها تلقى ورش تعليم وتدريب التمثيل على يد المدرب "محمد عبد الهادي".

أهم أعمال الفنان أحمد هارون الدرامية

شارك أحمد هارون في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية من خلال مسيرته الفنية، ولكن كان له حظ وافر في الدراما أكثر من السنيما، حيث أنه شارك في العديد من الأعمال العامة وعاصر كبار النجوم، ومن أهم الأعمال التي شارك بها أحمد هارون هى مسلسل: الظاهر بيبرس، حق مشروع، أدهم الشرقاوي، جذور، السائرون نيامى، سارق الأيام، أم الصابرين، وطعم الحياة.

أعمال الفنان أحمد هارون السينمائية

أما عن أعمال الفنان أحمد هارون السينمائية فيُذكر أنه شارك في العديد من الأعمال السينمائية الهامة واستطاع وضع بصمته في السينما من خلال أفلام عديدة، ومن أهم هذه الأفلام، فيلم: سهر الليالي، فرح، بحبك وبموت فيك،أشتاتًا أشتوت، 90 دقيقة، بالعربي سندريلا، خمس نجوم، سبوبة، شباب أون لاين،

بحبك واموت فيك، والعديد من الأعمال السينمائية الأخرى المميزة للفنان أحمد هارون.

اعتزال أحمد هارون

وتحدث أحمد هارون عن أسباب ابتعاده عن مجال الفن، خلال تصريحات صحفية، قائلًا، إن أجواء الوسط الفني غير مناسبة للاستمرار فيه، ويعيش حالة من الرضا والاسترخاء والهدوء، ولكن إذا كان هناك عمل مناسب سيكون عودة قوية له.

عودة أحمد هارون للفن





وعاد مرة أخرى لمجال الفن عن طريق فيلم سبوبة، الذي تم عرضه عام 2021، ودارت أحداثه في إطار مشوق، حيث سيد غريب وابنته الأميرة، اللذان يقودان تشكيلا عصابيا محكما، ويقرران سرقة أحد البنوك، وعندما تسير الأمور كما يخططان، يفاجئان بوجود شخص خائن فيما بينهم، مما يؤثر على عملية السطو وتنتهي بكارثة.





وضم الفيلم مجموعة من النجوم، منهم: أحمد هارون، ضياء ميرغني، خالد حمزاوي، خالد كمال، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.





حياة أحمد هارون الخاصة

لم يظهر أحمد هارون مع أسرته أو تحدث عنهم، لكن في العام الماضي شارك صورة ليد ابنته في المستشفى، مدون عليها اسمها «بروج أحمد هارون".





آخر أعمال أحمد هارون





وتعد آخر أعمال الفنان أحمد هارون هو مشاركته في مسلسل حد فاصل حكاية "فنجان قهوة"، الذي عرض خلال العام الماضي 2023.