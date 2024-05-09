نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاد أحمد هارون.. تفاصيل اعتزاله الفن لفترة وأول عمل بعد عودته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف مثل هذا اليوم عيد ميلاد الفنان أحمد هارون، رومانسي الشاشة المصرية، الذي أحبه الجمهور منذ ظهوره الأول، وشارك في الكثير من الأدوار التي جعلت له مكانة كبيرة لدى محبيه، ورغم غيابه عن المشاركة في أي أعمال فنية خلال الفترة الماضية، لكنه لا يزال حتى الآن في تواصل مستمر مع جمهوره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.





يقدم لكم دوت الخليج الفني تفاصيل اعتزال احمد هارون لفترة وعودته مرة اخرى

وتحدث أحمد هارون عن أسباب ابتعاده عن مجال الفن، خلال تصريحات صحفية، قائلًا، إن أجواء الوسط الفني غير مناسبة للاستمرار فيه، ويعيش حالة من الرضا والاسترخاء والهدوء، ولكن إذا كان هناك عمل مناسب سيكون عودة قوية له.

عودة أحمد هارون للفن





وعاد مرة أخرى لمجال الفن عن طريق فيلم سبوبة، الذي تم عرضه عام 2021، ودارت أحداثه في إطار مشوق، حيث سيد غريب وابنته الأميرة، اللذان يقودان تشكيلا عصابيا محكما، ويقرران سرقة أحد البنوك، وعندما تسير الأمور كما يخططان، يفاجئان بوجود شخص خائن فيما بينهم، مما يؤثر على عملية السطو وتنتهي بكارثة.



أبطال فيلم سبوبة

وضم الفيلم مجموعة من النجوم، منهم: أحمد هارون، ضياء ميرغني، خالد حمزاوي، خالد كمال، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.





آخر أعمال أحمد هارون





وتعد آخر أعمال الفنان أحمد هارون هو مشاركته في مسلسل حد فاصل حكاية "فنجان قهوة"، الذي عرض خلال العام الماضي 2023.