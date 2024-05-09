عاجل.. وفاة والدة الفنانة يسرا اللوزي

القاهرة - محمد ابراهيم -

رحلت عن عالمنا، اليوم الخميس،والدة الفنانة يسرا اللوزي، السيدة سوسن مارديني، ومن المقرر تشييع الجنازة غدا عقب صلاة الجمعة بمسجد عمر مكرم، وتستقبل العائلة العزاء بمنزل الفقيدة بالزمالك من الجمعة إلى الأحد المقبلين.

ونشر الشاعر أحمد حداد عبر حسابه الشخصي على التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "طنط سوسن مارديني سابتنا.. كانت ست جميلة ورقيقة.. دخلت بيتهم كذا مرة.. اخر مرة شكرتني على ديوان استراتيجية القهوة وع القصيدة اللي عن زوجها الصديق والأستاذ الفنان محمود اللوزي الله يرحمه".

وأضاف:"هي دلوقتي راحتله بعد فراق ٣ سنين... خالص عزائي لابنتها صديقتي العزيزة الفنانة يسرا اللوزي.. وللمخرج أحمد اللوزي وعائلة المخرج الصديق خيري بشارة".