موعد ومكان جنازة والدة يسرا اللوزي

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت عن عالمنا، منذ قليل،السيدة سوسن مارديني، والدة الفنانة يسرا اللوزي، وزوجة المخرج محمود اللوزي.

موعد ومكان عزاء والدة يسرا اللوزي.

وتشيع الجنازة غدًا عقب صلاة الجمعة بمسجد عمر مكرم، وتستقبل العائلة العزاء بمنزل والفقيدة بالزمالك من الجمعة إلى الأحد المقبلين.

وفاة والدة يسرا اللوزي

ونشر الشاعر أحمد حداد عبر حسابه الشخصي على التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "طنط سوسن مارديني سابتنا.. كانت ست جميلة ورقيقة.. دخلت بيتهم كذا مرة.. اخر مرة شكرتني على ديوان استراتيجية القهوة وع القصيدة اللي عن زوجها الصديق والأستاذ الفنان محمود اللوزي الله يرحمه".

وأضاف: "هي دلوقتي راحتله بعد فراق ٣ سنين... خالص عزائي لابنتها صديقتي العزيزة الفنانة يسرا اللوزي.. وللمخرج أحمد اللوزي وعائلة المخرج الصديق خيري بشارة".