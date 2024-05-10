"حياة هادئة بعيدة عن المشاكل".. نهي عابدين تكشف عن أمنيتها لأول مرة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة نهي عابدين عن أمنياتها التي تتمني أن تحققها خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال إستضافها في برنامج "كلام الناس" التي تقدمها الإعلامية ياسمين عز، عبر شاشة MBC.

أكدت أنها تحلم بأشياء بسيطة مثل نجاح نجلها الذي يبلغ من العمر 9 سنوات ونصف وأن يحقق مايريد وأنها تتمنى أن تحظى بحياة هادئة بعيدة عن المشاكل.

وأشارت نهي عابدين عن إعجابها بالأعمال التي قدمتها مع الفنان يحيي الفخراني، وأشادت بشخصيته الذي استفادت منها الكثير من التفاصيل والنصائح في عملها وفي الحياة بشكل عام.

أخر أعمال نهي عابدين

يذكر أن آخر أعمال نهى عابدين كان مشاركتها في مسسلسل العتاولة الذي عرض ضمن السباق الرمضاني وضم مجموعة كبيرة من الفنانين ومن بينهم:الفنان باسم سمرة، طارق لطفي، أحمد السقا، فريدة سيف النصر، مريم الجندي، هدى الأتربي، محمد التاجي وآخرون.

وتدور الأحداث حول نوع من الإثارة، وبجانب الصراعات التي سوف تحدث سيرى الجمهور قصة حب تجمع بين إحدى البطلات والبطل، وظهر السقا، وزينة خلال البرومو، وهو يغازلها ويطلب منها الزواج أكثر من مرة، حيث قال لها في عدة لقطات مختلفة كلمات رومانسية نصت على: تتجوزيني.. فرحنا بعد يومين