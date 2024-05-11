تفاصيل الحالة الصحية لـ لطفي لبيب بعد أنباء إصابته بشلل نصفي

القاهرة - محمد ابراهيم - طمأن الفنان لطفي لبيب جمهوره عليه بعد انتشار أخبار عن إصابته بشلل نصفي، وقال إن كل ما يقال عنه لا أساس له من الصحة، وأنه بخير وصحته جيدة، بدأ استعداداته لتصوير أعمال جديدة يشارك فيها منها فيلم "محو أمية" وفيلم "نور الريس" مع مصطفى كامل.

أحدث أعمال لطفي لبيب

ومن ناحية أخرى، يشارك لطفي لبيب في فيلم "نور الريس" وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يتعرض للعديد من القضايا المجتمعية، وهناك خط رومانسي بالفيلم، أبطاله مصطفى كامل، عمرو عبد الجليل، أمير شاهين، محمد سليمان، الطفل أدهم هيثم وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج مازن الجبلي، يجسد شخصية والد الفنان مصطفي كامل خلال الأحداث، الذي يتبناه ويتولى رعايته بعد فقده لأهله.

آخر ظهور للفنان لطفي لبيب

وكان آخر ظهور للفنان لطفي لبيب في أثناء تكريمه من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72، بجائزة خاصة عن مشاركته في فيلم وش في وش، وتأثر لبيب في أثناء استلام الجائزة، مشددًا على حبه وامتنانه للجنة العليا للمهرجان لتقدير مشاركته: «تكريمي يدفعني للاستمرار، أنا بشكركم وبحبكم وبحب الفن من قلبي».

آخر أعمال لطفي لبيب

وكان آخر أعمال لطفي لبيب كان فيلم "أنا وابن خالتي"، الذي تدوره أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات ولكل منهما مغامرة فى حياته، الفيلم بطولة سيد رجب، وبيومى فؤاد، وهنادي مهنا، وعلي لوكا، وإنعام سالوسة، ومن تأليف دعاء عبد الوهاب، وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح، وايضا شارك في مسلسل "تل الراهب" وضم العمل كلا من: أيتن عامر، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله محموج، ميرهان حسين، مي القاضي، محمد البكري، وليد فواز، طارق عبد العزيز، محسن منصور، محمد عز، نور فخري، وغيرهم، والعمل من تأليف طارق بركات، وإخراج عصام الأعصر.

وشارك لطفي لبيب، في العام الماضي بفيلم مرعي البريمو كضيف شرف أمام محمد هنيدي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حيث يجسد محمد هنيدي شخصية تاجر بطيخ يخفي الألماس داخل بطيخة، وتفاجئه زوجته ببيع كل البطيخ الموجود لديه، فيضطر إلى السفر والبحث عن البطيخة المفقودة، وتتوالى الأحداث في قالب كوميدي، الفيلم بطولة عدد من نجوم الفن منهم: غادة عادل، علاء مرسي، مصطفي أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، لطفي لبيب، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد