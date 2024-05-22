انت الأن تتابع خبر خذوا حذركم الفلكية ليلى عبد اللطيف تحذر بشدة المصريين وهي تبكي ارجوكم اتوسل اليكم لاتخرجوا من منازلكم بعد7 أيام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف أن تتأثر مصر بأمطار غزيرة وعواصف رعدية منتصف الشهر المقبل، حسب ما أعلنت في تصريحات لوسائل الإعلام

وأوضحت ليلي عبد اللطيف

أن هذه الظواهر الجوية قد تصاحبها رياح شديدة السرعة مما يؤدي إلى حدوث سيول قد تعرقل حركة المرور وتسبب خسائر مالية ضخمة.

من جانب آخر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية تحذيرًا من منخفض جوي ينتظر أن يؤثر على الطبقات العليا من الجو، متوقعةً هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على المحافظات الساحلية وشمال البلاد. وحثت الهيئة المواطنين على الالتزام بتعليمات المحليات وتوخي الحذر خلال التقلبات الجوية المحتملة.

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