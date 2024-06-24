عاجل.. فصائل فلسطينية تقصف مستوطنتي أفيشالوم وحوليت في غلاف غزة برشقة مكثقة

جدة - نرمين السيد - جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الإثنين، أنها قصفت مستوطنتي "أفيشالوم" و"حوليت" في غلاف غزة برشقة صاروخية مركزة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، قالت فصائل فلسطينية إنها استدرجت قوة إسرائيلية إلى كمين بمستوطنة "بات حيفر" في طولكرم بالضفة الغربية، مؤكدة أنها أوقعت أفراد القوة الإسرائيلية بين قتيل وجريح. كما أعلنت الفصائل الفلسطينية أنهم قصفوا جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في جنوب مدينة رفح الفلسطينية بقذائف الهاون، وقصفوا تجمعات للاحتلال الإسرائيلي وخط إمداد في محور نتساريم جنوب غزة، برشقة صاروخية. يأتي ذلك فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي، في إصرار من الاحتلال على ارتكاب مجازر إبادة جماعية غير مسبوقة من خلال قصف المدنيين وفرض حصار التجويع على سكان القطاع، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 37598 فلسطينيًا و86032 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

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