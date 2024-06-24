إجراءات انتقامية.. روسيا تحلل الحزمة الـ14من عقوبات الاتحاد الأوروبي

جدة - نرمين السيد - وزارة الخارجية الروسية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إن موسكو ستحلل بعناية الحزمة الـ14 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات انتقامية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وفي تصريحات لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت مصادر دبلوماسية غربية إن الاتحاد الأوروبي أدرج 27 سفينة مرتبطة بالطاقة والحبوب والدفاع ضمن حزمة العقوبات الـ14 ضد روسيا. وكان الاتحاد الأوروبي أقر، اليوم الإثنين، الحزمة الـ14 من العقوبات ضد روسيا، تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد موسكو إجراءات تقييدية على 116 فردا وكيانا في روسيا.

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