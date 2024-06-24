التعليم: امتحان اليوم لطلاب الثانوية العامة المكفوفين مر دون مشكلات

جدة - نرمين السيد - امتحان الثانوية العامة بمدارس المكفوفين

أدى طلاب مدارس المكفوفين، صباح اليوم الاثنين، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، في مادة اللغة العربية (الورقة الثانية) بإجمالي 255 طالبا وطالبة.





وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان اليوم، إن طلاب مدارس المكفوفين، أدوا صباح اليوم الاثنين، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، في مادة اللغة العربية (الورقة الثانية) بإجمالي 255 طالبا وطالبة. وحرص عبد الرؤوف عبد الرحمن، المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية. وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات. جدير بالذكر أن طلاب مدارس المكفوفين يؤدون يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى).

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