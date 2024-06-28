نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة تبعد ميسي عن مباراة الأرجنتين وبيرو في كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح المنتخب الأرجنتيني مهدد بغياب نجمه الأساسي ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، في مباراة بيرو المنتظرة ضمن منافسات بطولة بطولة كوبا أمريكا 2024، بسبب الإصابة.

وقد تعرض ليونيل ميسي للإصابة على مستوى عضلات الفخذ، في مباراة منتخب بلاده الأرجنتين أمام نظيره تشيلي في بطولة الكوبا التي تستضيفا حاليًا الولايات المتحدة الأمريكية.

ميسي يغيب عن مواجهة بيرو في الكوبا

غاب ليو ميسي عن تدريبات فريق منتخب التانجو المشارك في بطولة كوبا أمريكا، والمقامة في الولايات المتحدة، بسبب شعوره بألم في العضلات، لتظل مشاركته في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام بيرو في محل شك حتى الآن.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره بيرو، يوم الأحد المقبل، في الجولة الختامية لدور مجموعات كوبا أمريكا 2024، ويقام اللقاء على ملعب «هارد روك».

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الأولى رفقة كندا وبيرو وتشيلي، ويتربع راقصو التانجو على عرش المجموعة، فيما يحل منتخب كندا في المركز الثاني.

ويعد منتخب راقصو التانجو أول المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية من بطولة كوبا أمريكا، واستهل منتخب الأرجنتين مشواره في البطولة بالفوز على نظيره منتخب كندا بهدفين نظيفين في لقاء الجولة الأولى من البطولة.

