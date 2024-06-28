نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة كبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تدعيم جميع فرق القلعة البيضاء في مختلف الألعاب الرياضية، بعد ابتعاد الفارس الأبيض عن منصات التتويج في العديد من الرياضات بالموسم الماضي.

ضمن خطة تطوير وتدعيم كوماندوز الهاند بول، نجحت إدارة الزمالك في حسم ثاني الصفقات الخاصة بفريق كرة اليد، استعدادا للموسم القادم، ليكون ثاني صفقات يد الأبيض حتى الآن.

- الزمالك يضم يوسف عزو

أعلن نادي الزمالك تعاقده رسميا مع يوسف عزو لاعب فريق كرة اليد بنادي وفاق عين توتة الجزائري.

وتعاقد الفارس الأبيض مع بلال جمال لتدعيم كوماندوز الزمالك، لاعب فريق البنك الأهلي.

كما أعلنت القلعة البيضاء، إتمام اتفاقها مع الإسباني فرناندو بارييتو لتدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، خاصة وأن الفريق يستعد لخوض منافسات بطولة سوبر جلوب، والتي ستنظمها جمهورية مصر العربية، سبتمبر المقبل.

