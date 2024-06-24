زعيم المعارضة: نتنياهو خطر على أمن إسرائيل وعليه الاستقالة

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جدة - نرمين السيد - زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد
وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو لا يصلح أن يكون رئيسا للحكومة.
وبسبب سياساته المتطرفة، تشهد مدن الاحتلال الإسرئيلي التظاهرات الأكبر منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث ملأ المتظاهرون شوارع تل أبيب للمطالبة بإسقاط نتنياهو، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية مشاركة أكثر من 150 ألف شخص في مظاهرات، والتي كان هدفها الأول والأخير الدعوة لإسقاط ائتلاف نتنياهو، نظرًا لفشله في التعامل مع ملف المحتجزين لدى حماس، والتوجه لإجراء انتخابات مبكرة.
كما أضرم المتظاهرون النار أمام مقر حزب الليكود في تل أبيب، فيما وصلت المظاهرات إلى منزل نتنياهو بمشاركة عائلات المحتجزين، ما دفع الشرطة لاستخدام فرق الخيالة لتفريق المحتجين.
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