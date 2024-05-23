الأرصاد: انخفاض مؤقت بدرجات الحرارة الجمعة والسبت المقبلين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 11:26 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أنه من المتوقع يومى الجمعة والسبت، انخفاض مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من (4: 5) درجة.

وكشفت هيئة الأرصاد أن هذا الانخفاض مؤقت بدرجات الحرارة، وستعاود مرة أخرى درجات الحرارة ارتفاعها تدريجيا مع يوم الأحد.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، واستمرار الموجه شديدة الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ، مائل للحرارة على السواحل الغربية ، حار على السواحل الشرقية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29.