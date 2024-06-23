هاني محمود يكشف كواليس عودته للحكومة بعد انتهاء عصر الإخوان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور هاني محمود، وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، إنه بعد ثورة 30 يونيو، تواصل معه الدكتور حازم الببلاوي، وطلب منه الانضمام إلى الوزارة الجديدة.





وتابع: "تخيلت حينها أنني سأشغل منصب وزارة الاتصالات مرة أخرى، ولكنه أخبرني أنني سأشغل منصب وزير التنمية الإدارية، وقلت له إنني حلفت يمينا حول عدم العودة إلى الحكومة مرة أخرى، ورد علي حينها بطريقة كوميدية: يا سيدي صوم 3 أيام". وأضاف محمود، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة إكسترا نيوز: "في اليوم التالي، تشاورت مع زوجتي بشأن عودتي إلى الحكومة، وكان لديها رؤية واضحة حول الأمر، وقالت لي حينها: "أنا لو منك أقبل، علشان تمحي الفترة اللي مسكت فيها الوزارة في فترة الإخوان"، وبالفعل اقتنعت للغاية برأيها، وتواصلت مع الدكتور حازم الببلاوي لأبلغه بجاهزيتي لتولي منصب وزارة التنمية الإدارية".

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