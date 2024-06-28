لحظة وصول ترامب لـ المشاركة في أول مناظرة رئاسية مع بايدن

جدة - نرمين السيد - لحظة وصول ترامب

نشرت قناة القاهرة الإخبارية، مقطع فيديو للحظة وصول دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة السابق، إلى ولاية أتالانتا لحضور المناظرة المرتقبة مع منافسه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الرئيس الحالي جو بايدن.





وذكر استطلاع رأي لشبكة سي إن إن، اليوم الخميس، أن 19% من الناخبين يشاهدون المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب دون أن يقرروا بعد لمن سيصوتون، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. جدير بالذكر، أن وسائل إعلام أمريكية، أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن بايدن يغادر البيت الأبيض متوجها إلى ولاية جورجيا قبل ساعات من المناظرة الرئاسية الأولى أمام ترامب.

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