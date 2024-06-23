وظائف مترو الأنفاق بمرتبات وحوافز مجزية.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

جدة - نرمين السيد - وظائف مترو الأنفاق

أعلنت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، عن وظائف مترو الأنفاق الجديدة وذلك في الخطين الأول والثاني.





وأوضحت الشركة عن تفاصيل وظائف مترو الأنفاق الجديدة، وذلك خلال منشور رسمي صادر عنها، والتي جاءت شروط التقديم، كالتالي: شروط والتقديم على وظائف مترو الأنفاق - أن يكون المتقدم من الذكور فقط. - أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظات القاهرة أو الجيزة أو القليوبية. - ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد عن 45 عاما. - أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء النهائي. - أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط فيما فوق. مميزات العمل في وظائف مترو الأنفاق - تعاقد فوري - مرتبات وحوافز مجزية - تأمين طبي واجتماعي - تأمين شامل على الحياة - زيادة سنوية - دورات مجانية لزيادة كفاءة العاملين تفاصيل عن الوظائف الجديدة بالشركة وأشارت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، إلى أنه يمكن لراغبي العمل ملئ استمارة طلب توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة الكائن في ورش سكك حديد مصر بمنطقة الفرز في الشرابية بالقاهرة، على أن يكون التقديم متاحا من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساءً. اقرأ أيضا رئيس الوزراء يستقل مترو الأنفاق من محطة جامعة القاهرة حملة لمحاربة الباعة الجائلين والمتسولين بمترو الأنفاق في رمضان (صور)

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