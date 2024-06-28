ترامب عن الحرب في أوكرانيا: لن أمنح زيلينسكي ما يطلبه

جدة - نرمين السيد - جانب من مناظرة بايدن وترامب

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن شبكة "CNN" الأمريكية، أن رئيس الولايات المتحدة السابق والمرشح الحالي للانتخابات، دونالد ترامب، انتقد إدارة بايدن فيما يتعلق بملف السياسة الخارجية مع بعض الدول.





وخلال أول مناظرة تجمعه بـ بايدن، قال ترامب إن بايدن تسبب في أسوأ فترة من العلاقات مع الصين وسمح لها بأن تفعل ما يحلو لها. وبشأن الحرب الأوكرانية، أكد الرئيس الأمريكي السابق أن موقف خصمه السياسي من الحرب الروسية الأوكرانية لا يمكن تمريره دون مساءلته عما أنفقه من أموال. وتابع: "بايدن أنفق مئات المليارات على حرب أوكرانيا، أما أنا فلن أمنح زيلينسكي ما يطلبه لأن بإمكاني تسوية الحرب".

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