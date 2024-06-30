رئيس «عرب سات»: إنتاج خدمات مشتركة مع «نايل سات»

جدة - نرمين السيد - قال الحميدي العنزي، الرئيس التنفيذي لشركة "عرب سات"، إن الشركة تعمل على التكامل مع "نايل سات" برئاسة سامح قتة، لتقديم خدمات البث الفضائي والاتصالات عبر منظومة أقمار صناعية متطورة تغطي نطاقات جغرافية واسعة تلبي كل احتياجات العملاء في الشرق الأوسط وإفريقيا لمواجهة الشركات العالمية المنافسة.





وأضاف العنزي أنه تم إبرام اتفاقيات جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتدعيم التنمية في كل مجالات البث الفضائي والاتصالات، والشراكات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح الطرفين، بالإضافة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل من "عرب ساب" و"نايل سات" لإنتاج خدمات مشتركة لتحقيق انتشار أوسع في السوق الإعلامي، مضيفا "نحن الآن في زمن التحالفات، للحفاظ على حصتك في السوق من الانتقاص يجب أن نتحد ونتعاون".

فيما يتعلق بالبروتوكول مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول مجلس التعاون الإسلامي، قال الرئيس التنفيذي لشركة "عرب سات" إنه من أهم وأكبر الاتفاقيات التي تم توقيعها، حيث أن "عرب سات" تعد أكبر مقدم خدمة أقمار صناعية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وجزء من التزاماتها توسيع قاعدة التعامل والعلاقات مع الاتحادات والتحالفات والدول، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات وتقديم خدمات بث فضائي وبرامجي لـ 57 دولة تابعة للاتحاد بالإضافة إلى العمل على تطوير خدمات الإعلام المرئي والمسموع.

وأوضح أن البروتوكول سيتيح الوصول إلى قاعدة كبيرة في دول شرق آسيا للعالم العربي، فهناك فقط الصين وكوريا الجنوبية في الساحة العربية، في حين أن هناك دولا أخرى لديها محتوى إعلامي مميز مثل ماليزيا وإندونيسيا، بروناي، وغرب إفريقيا وإفريقيا الوسطى، مما يسهم في التبادل الثقافي من خلال تطوير المحتوى ودقة المعلومات.

وبالنسبة للتعاون بين اتحاد إذاعات الدول العربية "أسبو" و"عرب سات"، أفاد العنزي بأننا نعمل منذ 20 عاما من خلال الباقة العربية العالمية الموحدة "42 قناة" التي تسدي الخدمات للمغتربين العرب والناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم، وبالفعل تمكنت القنوات الفضائية العربية العامة من الإسهام في تقليص الفجوة بين الدول، وتعزيز التبادل الثقافي والحضاري، في سعي حثيث لدعم قيم السلام والصداقة العالمية.

وأضاف أن الباقة العربية الموحدة تعد منصة آمنة لمواكبة متطلبات الأسرة العربية في بلاد المهجر من حيث جودة المحتوى، وتواصل العمل العربي، كما تمكن الجمهور من الوصول إلى القنوات العربية المختلفة بسهولة لوجودها في مكان واحد، مشيرا إلى أنه تم تقديم خدمات أفضل للباقة العربية العالمية الموحدة، من خلال إضافة التوزيع الأرضي إلى منصاتها الحالية مثل IPTV والتلفزيون الرقعي ومنصات OTT، بحيث يمكن للمشاهدين الوصول إلى الباقة عبر منصة Sling واسعة الانتشار في أمريكا، ومثلها منظومة التسييل Freeview في بريطانيا، كما تم تطوير تطبيق مخصص على نظام Roku الذي يعتمده المشغلون في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والمملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة أنه سيتم عقد مؤتمر عربي ستكون أحد محاوره الرئيسية كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام آخر أكتوبر القادم، وتم دعوة خبراء في هذا المجال الواعد بالإضافة إلى جميع الدول العربية والإسلامية، ويهدف المؤتمر إلى تطوير القطاع الإعلامي العربي الإسلامي، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يتم استخدامه في البرامج السحابية التي تعمل على الاستوديو الافتراضي مما يسهم في توفير العديد من التكاليف المالية على القنوات.