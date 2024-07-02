منها فقاعات وحروف.. أشكال غريبة بالغلاف الجوي للأرض

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جدة - نرمين السيد - الغلاف الجوى للأرض
تم اكتشاف أشكال غريبة تشبه حرفي (X) و(C) تظهر في أوقات غير متوقعة، وفي أماكن غير محددة، في الغلاف الأيوني للأرض، وهو جزء من الغلاف الجوي للأرض يقع على ارتفاع نحو 48-965 كيلومترًا فوق سطح الأرض، بحسب "القاهرة الإخبارية".
يصبح الغلاف الأيوني مشحونًا كهربائيًا في النهار عندما تضربه أشعة الشمس، وهذا يخلق حزم بلازما من الجسيمات المشحونة التي تتأثر بشكل أكبر بالمجال المغناطيسي للأرض، وتشكل قمم وفقاعات البلازما الأشكال التي تمت ملاحظتها.
وأظهرت الدراسات السابقة، أن القمم المندمجة تشكل حرف X بعد العواصف الشمسية والانفجارات البركانية الكبيرة، لكن البيانات الواردة في هذه الدراسة الجديدة تكشف أنها يمكن أن تتشكل فيما يسمى "الأوقات الهادئة" أيضًا، مما يشير إلى وجود عوامل أخرى.
الاكتشاف الآخر الذي حير العلماء هو ظهور فقاعات على شكل حرف C في البلازما، ويُعتقد أن هذه الأشكال قد تكونت بفعل الرياح على الأرض.
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