بعد يومين من اختفائه.. تمساح ينهي حياة طفل في أستراليا

وجرى الإبلاغ عن اختفاء الطفل مساء الثلاثاء، بعد السباحة في جدول ماء بالقرب من بالومبا، وهي بلدة نائية يسكنها نحو 350 شخصا، على بعد سبع ساعات من داروين، عاصمة الإقليم الشمالي.
وقالت إريكا جيبسون، من شرطة الإقليم الشمالي في بيان أوردته "القاهرة الإخبارية"، إن هذه أخبار مفجعة للعائلة والمجتمع وكل من شارك في البحث.
ويوجد أكثر من 100 ألف تمساح في الإقليم الشمالي، الذي تبلغ مساحة أراضيه أكثر من ستة أمثال مساحة بريطانيا، إلا أن حوادث هجوم التماسيح نادرة نسبيا، ويمكن أن يصل طول التمساح إلى 6 أمتار.
وقالت الشرطة لوسائل إعلام بريطانية، إن الطفل وأفراد أسرته توجهوا لجدول الماء لقضاء العطلة، ووردت تقارير عن رؤية تمساح أسود اللون في المنطقة.
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