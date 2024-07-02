القمر الاصطناعي الصيني «فنجيون-3 إف» يبدأ خدماته التشغيلية

جدة - نرمين السيد - الأقمار الصناعية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن القمر الاصطناعي "فنجيون-3 إف" (إف واي-3 إف) بدأ خدماته التشغيلية رسميا بعد مراجعات اختبار نظام التطبيق الأرضي في المدار وعمليات التشغيل التجريبي.





وأوضحت الهيئة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينجوا)، أن القمر الاصطناعي سيتولى المهام في المدار التي كان يقوم بها القمر الاصطناعي "إف واي-3 سي"، وسيقدم خدمات في مجالات مثل التنبؤ بالطقس والمناخ ومراقبة الكوارث والرصد البيئي. وذكرت أنه "نظرا لأن القمر مجهز بـ10 أدوات تشغيلية، فإنه قادر على إجراء عمليات رصد كاملة الطيف وعالية الطيف، وتعمل هذه القدرات بشكل كبير على تعزيز دقة رصد الغلاف الجوي العالمي والظروف البيئية السطحية، بما في ذلك معلومات درجة حرارة الغلاف الجوي ورطوبته والغازات النزرة وتوازن إشعاع الأرض". وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الصينية، فإنه خلال مراحل الاختبار والتشغيل التجريبي في المدار، عمل النظام الأرضي للقمر الاصطناعي بشكل موثوق، ما يضمن تقدما سلسا في الاختبار، وقد أظهر القمر الاصطناعي بالفعل فوائد عملية من خلال الرصد الفعال لظواهر الطقس مثل هطول الأمطار الغزيرة الأخير في المجاري الوسطى والدنيا لنهر اليانجتسي. وتم إطلاق القمر الاصطناعي الصيني من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في 3 أغسطس 2023.

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