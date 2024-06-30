غدًا.. أحمد كامل وزاب ثروت يطرح أغنية "زي الجنة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان أحمد كامل والمطرب زاب ثروت لطرح أحدث أغانيه بعنوان "زي الجنة" غدًا، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية.





وروج الفنان أحمد كامل لأغنيته الجديدة، حيث شارك بوستر الأغنية عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: "بكرا الساعه ٤ العصر".





آخر أعمال أحمد كامل





وطرح أحمد كامل مؤخرًا أغنية "من سكات"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، والمنصات الغنائية.





أغنية "من سكات" كلمات مصطفى ناصر، وألحان أحمد كامل، وتوزيع موسيقى، إسلام الأزرق، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر

كلمات الأغنية

فكرت همشيلك لاقيتني مشيت لأحزاني.. طلع إللي روحك تبقى فيه نصيب واحد تاني

كان ليه رد الوجع بوجع مع إن أنا مسامح.. وإزاي مشيتي لبكره وأنا سايباني فـي إمبارح

كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات

غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات

عماله تزيد جروحي.. والوقت مابيداويش

أتاريني خسرت روحي.. علشان مابترجعيش

كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات

غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات

عماله تزيد جروحي.. والوقت مابيداويش

أتاريني خسرت روحي.. علشان مابترجعيش

من يوم ما شوفتك في الغياب ماشيه عني بعيد

بقى كل يوم بصحاه دليل إني هعيش فـي حزن جديد

فـ إزاي بتمشي الدنيا عادي وناس لناس بتعيش

وأنا لسه أول يوم في بعدك عني مابيمشيش

كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات

غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات

عماله تزيد جروحي.. والوقت مابيداويش

أتاريني خسرت روحي.. علشان مابترجعيش

كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات

غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات

عماله تزيد جروحي.. والوقت مابيداويش

أتاريني خسرت روحي.. علشان مابترجعيش

كان في حلول كتيره.. غير نمشي من سكات

غير إنك تبقي سيره.. بيني وبين إللي فات



