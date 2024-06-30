على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.. الزراعة تبحث تسويق تقاوي البطاطس

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، لقاءً مع شركة "جاب أجرو" إحدي الشركات الاستثمارية في القطاع الزراعي، وهي شركة هولندية متخصصة في إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس وتزويد الشركاء التجاريين بالتقاوي المطلوبة.





يأتي ذلك علي هامش مؤتمر الاستثمار "المصري - الأوروبي"، والذي يقام حاليا بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

وأكد وزير الزراعة على أنَّ شركات القطاع الخاص المصرية وكذلك المؤسسات البحثية والعلمية لديها بعض التجارب التطبيقية الملموسة لانتاج تقاوى البطاطس وتطوير معامل زراعة الأنسجة.

وأوضح "القصير" على أهمية أنَّ يكون هناك تعاون بين أجهزة وزارة الزراعة وبين الشركة في مجال إنتاج وتسويق تقاوي البطاطس بما يمتلكه الطرفين من خبرات كبيرة في مجالات فحص واعتماد التقاوي وإنتاج تقاوي المحاصيل وغيرها، وبما يعود بالنفع على منظومة انتاج التقاوي في مصر استهدافاً لتقليل فاتورة الاستيراد.

كما أشار القصير إلى إمكانية التعاون في عدة مجالات من أهمها التعاون مع الشركة على تسجيل الأصناف المتميزة التي تنتجها الشركة سواء الأصناف المتداولة في مصر أو الأصناف الجديدة وخصوصًا الأصناف التصنيعية لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة فيما يخص توجه الدولة نحو زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتشجيع قطاع التصنيع الزراعي.

وفي نهاية الاجتماع، أكد وزير الزراعة علي ان هناك فرصة جيدة اذا ماكانت هناك رغبة فى الانضمام الى التحالف الذى تم تكوينه لإنتاج تقاوى البطاطس فى الدولة المصرية بمشاركه القطاع الخاص وكل الجهات ذات الصلة، وحضر اللقاء بعض من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية.