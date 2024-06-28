طقس الجمعة.. استمرار ارتفاع الحرارة ورياح على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أهم توقعاتها لطقس اليوم الجمعة، على جميع الأنحاء.





وقالت الأرصاد إنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا، رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

ويتوقع الخبراء أن يسود البلاد، خلال ساعات الليل والصباح الباكر، طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ولفتت إلى أن هناك نشاطا لـ الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط، من المتوقع أن تكون ما بين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين 5ر1 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فسوف تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين 75ر1 متر إلى 25ر2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 39 26

العاصمة الإدارية 39 26

6 أكتوبر 39 26

بنها 38 25

دمنهور 36 23

وادى النطرون 37 25

كفر الشيخ 36 25

المنصورة 38 25

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 38 25

طنطا 38 22

دمياط 33 25

بورسعيد 33 24

الإسماعيلية 41 26

السويس 40 25

العريش 33 23

رفح 32 22

رأس سدر 42 26

نخل 39 18

كاترين 36 17

الطور 39 26

طابا 39 26

شرم الشيخ 42 30

الإسكندرية 32 23

العلمين 32 23

مطروح 31 22

السلوم 32 24

سيوة 40 24

رأس غارب 40 30

الغردقة 42 31

سفاجا 43 31

مرسى علم 43 31

شلاتين 41 29

حلايب 40 30

أبو رماد 41 29

رأس حدربة 40 28

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 40 25

أسيوط 41 27

سوهاج 42 26

قنا 43 28

الأقصر 44 29

أسوان 45 30

الوادى الجديد 45 27

أبوسمبل 44 28