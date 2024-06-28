Save Watt.. حياة كريمة تطلق مسابقة للمساهمة في توفير الطاقة

أطلقت مبادرة حياة كريمة مسابقة جديدة تحت اسم "Save Watt"؛ لاكتشاف أفضل الأفكار المبتكرة لتوفير الطاقة.





وقالت مؤسسة حياة كريمة، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "في ظل الأزمات العالمية اللي بتواجهنا بسبب الاستهلاك المتزايد للطاقة، ومع استمرار مصر والعالم في البحث عن حلول لترشيد الكهرباء، مؤسسة حياة كريمة قررت تبدأ معاكم مسابقة جديدة لترشيد استخدام الطاقة ونكون جزء من الحل".

وأضافت أنه يتم إرسال الأفكار على هذا الرابط:

https://hayakarima.com/andm-lna/apply/10

وأشارت إلى أن الوقت محدود، حيث ينبغي تسجيل المشاركة خلال أسبوع واحد فقط.