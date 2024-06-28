- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - مسابقة حياة كريمة لترشيد استخدام الطاقة
وقالت مؤسسة حياة كريمة، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك: "في ظل الأزمات العالمية اللي بتواجهنا بسبب الاستهلاك المتزايد للطاقة، ومع استمرار مصر والعالم في البحث عن حلول لترشيد الكهرباء، مؤسسة حياة كريمة قررت تبدأ معاكم مسابقة جديدة لترشيد استخدام الطاقة ونكون جزء من الحل".
وأضافت أنه يتم إرسال الأفكار على هذا الرابط:
https://hayakarima.com/andm-lna/apply/10
وأشارت إلى أن الوقت محدود، حيث ينبغي تسجيل المشاركة خلال أسبوع واحد فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Save Watt.. حياة كريمة تطلق مسابقة للمساهمة في توفير الطاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.