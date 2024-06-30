نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرلمان العربي: ثورة 30 يونيو حفظت لمصر مكانتها.. ومهدت لمرحلة جديدة من البناء والاستقرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية، بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة وبرلمان وشعب مصر، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، والتى حفظت لمصر مكانتها العربية والإقليمية والدولية، وأعادتها إلى مكانتها التى تستحقها باعتبارها رمانة ميزان المنطقة.

وقال البرلمان العربي بهذه المناسبة إن ثورة الثلاثين من يونيو أثبتت للعالم أجمع مدى وعى أبناء الشعب المصرى بكل طوائفه، وأظهرت المعدن الأصيل لهذا الشعب وحرصه على تماسك دولته من خلال تلاحمه مع جيشه الوطني العظيم للعبور ببلادهم إلى مرحلة من الأمان والاستقرار بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وأشاد البرلمان العربي بالإنجازات التى ترتبت على هذه الثورة الخالدة، والتى مهدت لطفرة غير مسبوقة فى مسيرة البناء والتعمير وساهمت فى بناء مرحلة جديدة من الاستقرار فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تحقيق التنمية المنشودة ومواجهة كل التحديات.

وأشار البرلمان العربى بأن هذه الثورة الخالدة أصبحت علامة فارقة فى تاريخ مصر والمنطقة العربية، حيث ساهمت بشكل كبير فى إنقاذ مصر والمنطقة برمتها من الفوضى والانهيار، خاصةً فى ظل الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها وجيشها العظيم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.