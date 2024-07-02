نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيميتش يريد اللعب مجددا تحت قيادة جوارديولا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه مع افتتاح سوق الانتقالات الصيفية، يبدو أن اهتمام برشلونة بضم جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونيخ، سيستمر.
وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أخبر كيميتش وكيل أعماله برغبته في اللعب لمانشستر سيتي الموسم المقبل.
كيميتش يريد اللعب مجددا تحت قيادة جوارديولا
حيث يود العودة للعمل تحت قيادة بيب غوارديولا، الذي نقله من لايبزيغ إلى بايرن ميونيخ في العام 2016. ويبدو أن غوارديولا مرحب بفكرة التعاقد مع كيميتش.
مانشستر سيتي ليس الفريق الوحيد المهتم بضم كيميتش، فهناك أيضًا اهتمام من ليفربول وأرسنال في إنكلترا، بالإضافة إلى برشلونة الإسباني بقيادة مدربه الألماني الجديد هانز فليك.