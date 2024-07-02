نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيميتش يريد اللعب مجددا تحت قيادة جوارديولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنه مع افتتاح سوق الانتقالات الصيفية، يبدو أن اهتمام ​برشلونة​ بضم ​جوشوا كيميتش​، نجم ​بايرن ميونيخ​، سيستمر.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أخبر كيميتش وكيل أعماله برغبته في اللعب ل​مانشستر سيتي​ الموسم المقبل.

كيميتش يريد اللعب مجددا تحت قيادة جوارديولا



حيث يود العودة للعمل تحت قيادة ​بيب غوارديولا​، الذي نقله من لايبزيغ إلى بايرن ميونيخ في العام 2016. ويبدو أن غوارديولا مرحب بفكرة التعاقد مع كيميتش.

مانشستر سيتي ليس الفريق الوحيد المهتم بضم كيميتش، فهناك أيضًا اهتمام من ​ليفربول​ وأرسنال في إنكلترا، بالإضافة إلى برشلونة الإسباني بقيادة مدربه الألماني الجديد هانز فليك.