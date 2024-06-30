نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. محطات من حياة المخرج خيري بشارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم 30 يونيو، ذكرى ميلاد واحد من أبرز مخرجي الجيل الحالي، من أبرز نجوم الإخراج السينمائى في صناعة السينما، أصبح بصمة خاصة به في عالم الإخراج، قدم العديد من الأعمال السينمائية التي يعشقها الجمهور، أعظم مخرجي مصر والذي تحدث طفرة فنية في عالم الفن والتمثيل بإخراجه المتميز لعدد من الأعمال الفنية هو المخرج خيري بشارة.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية حياة المخرج خيري بشارة..

حياة المخرج خيري بشارة

ولد خيري بشارة 30 يونيو 1947 بحي شبرا ب محافظة القاهرة، وتخرج في المعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1967، وعمل كمساعد للمخرج، وفي عام 1968 توجه إلى بولندا لدراسة الزمالة على سنة واحدة، وقام بتمثيل ما يقرب من 15 عملا فنيا، وتأليف خمسة افلام سينمائية، أفلامه تحمل بصمته الخاصة واقعية شاعرية راقية نراها في أفلام من إخراجه، فيما اخرج ما يزيد عن 33 عملا فنيا، قام بتدريس التمثيل والكتابة وفي عام 1972 عمل مع الفيلم البولندي الشهير "في الصحراء والبراري"، التقي بزوجته مونيكا كووالتشيك وتزوجا في شهر أكتوبر عام 1969، ولديه ابنة اسمها ميراندا متزوجة وتعيش مع زوجها في امريكا ولديه ابن اسمه روبرت.

المسيرة الفنية للمخرج خيري بشارة

بدأ المخرج خيري بشارة مسيرة الفنية من خلال السينما التسجيلية خاصة مع إنشاء المركز القومي للأفلام التسجيلية والقصيرة في العام 1967، اخرج عدة افلام مثل فيلم يوم مر ويوم حلو كما نراها في فيلم آيس كريم في جليم، وفيلم أمريكا شيكا بيكا، وفيلم إشارة مرور، وكذلك في مسلسلات تحمل توقيعه الإخراجي، كان أول فيلم روائي "الأقدار الدامية" في الإنتاج المشترك مع الجزائر حيث بدأ تصويره في عام 1976، وانتهي عام 1980 وعرض في عام 1982، بينما اخرج عدة مسلسلات ابرزها "مسألة مبدأ" و"ملح الأرض" و"ريش نعام" و"بنت اسمها ذات" و"الزوجة الثانية".

ويذكر أن المخرج خيرى بشارة استطاع ان يكون الوحيد الذى قدم النجمين الكبيرين عمرو دياب ومحمد فؤاد في السينما، واستطاع أن ينجح معهما ويقدمهما سويًا في آيس كريم في جليم وأمريكا شيكا بيكا، حيث وصل الأمر أن النجوم يوافقون على لأي عمل يعرض عليهم بمجرد أنه من إخراج خيري بشارة ومن بين أعماله فيلم آيس كريم في جليم للنجم الكبير عمرو دياب، وفيلم أمريكا شيكا بيكا للنجم محمد فؤاد، وغيرها من الأفلام.