نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تعلن السيطرة على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، "تحرير" بلدتي سبورنوي ونوفو ألكسندروفكا، في دونيتسك، في شرق أوكرانيا.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيان وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى "تحييد نحو 1860 عسكريًا أوكرانيًا بعمليات للقوات الروسية، في نطاق العملية العسكرية الخاصة، في الساعات الـ24 الماضية".

وأضاف البيان، أن "وحدات قوات مجموعة الشمال للقوات الروسية، هزمت تشكيلات للقوات الأوكرانية، وتحييد نحو 285 عسكريًا أوكرانيًا. في حين نجحت وحدات قوات مجموعة الغرب الروسية، في تحسين تموضعها وهزمت تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصدت هجومين مضادين وحيّدت نحو 515 عسكريًا أوكرانيًا".

وأضافت الوزارة في بيانها "ساهمت عمليات وحدات قوات مجموعة الجنوب الروسية، في تحرير بلدة سبورنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين تموضعها، وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصدت هجومًا مضادًا وحيدت نحو 450 عسكريًا أوكرانيًا"، مضيفة أن "وحدات قوات مجموعة المركز الروسية، نجحت في تحرير بلدة نوفو ألكسندروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحسين تموضعها وهزيمة تشكيلات للقوات الأوكرانية، وصد 5 هجمات مضادة، وتحييد نحو 370 عسكريًا أوكرانيًا".