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أحمد جودة - القاهرة - الموعد والتشكيل المتوقع .. مباراة منتخب هولندا ورومانيا اليوم في اليورو 2024

الموعد والتشكيل المتوقع.. مباراة منتخب هولندا ورومانيا اليوم في اليورو 2024.. تستعد منتخبا هولندا ورومانيا لخوض مواجهة حاسمة مساء اليوم الثلاثاء، الثاني من يوليو، في دور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم، وذلك على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة هولندا ورمانيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

هولندا تواجه رومانيا في معركة حاسمة بدور الـ16 من بطولة أمم أوروبا 2024

يدخل المنتخبان اللقاء بطموحات متباينة، حيث تسعى هولندا لاستعادة توازنها وتحقيق فوز يقنع جماهيرها بعد أداء متذبذب في الدور الأول، بينما يحلم منتخب رومانيا بمواصلة مفاجآته والتأهل لدور الثمانية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته في البطولة.

وتعتبر هولندا من المرشحين الأوائل للفوز باللقب، لكنها واجهت صعوبات في الدور الأول، حيث احتلت المركز الثالث في مجموعتها بعد فوز وحيد وتعادل وخسارة. بينما فاجأت رومانيا الجميع بتصدر مجموعتها بعد تعادل وانتصارين.

وتشهد المباراة صراعا قويا بين خط هجوم هولندا بقيادة ممفيس ديباي، ونجم رومانيا الشاب ألكسندر دراغوش.

من ناحية الدفاع، يعاني منتخب هولندا من ضعف واضح، حيث تلقت شباكه 5 أهداف في الدور الأول، بينما يتمتع منتخب رومانيا بدفاع صلب لم يتلق سوى هدفين.

وتاريخ المواجهات المباشرة بين المنتخبين يميل لصالح هولندا، حيث فازت في آخر أربع مباريات جمعتهما. بينما حقق منتخب رومانيا فوزه الأخير على هولندا عام 2007.

موعد مباراة هولندا ضد رومانيا



ستُقام مُباراة هولندا ضد رومانيا اليوم الثلاثاء، الموافق الثاني من يوليو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.



وتُقام المُباراة على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، بإدارة الحكم الألماني فيليكس زواير.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ورومانيا

ستُذاع مُباراة هولندا ضد رومانيا، التي تُقام اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من يوليو 2024، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث بطولة يورو 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصت شبكة بي إن سبورتس قناة "beIN Sports MAX 1" لإذاعة المُباراة، وذلك بتعليق المُعلق الرياضي على سعيد الكعبي.

وتُعد هذه القناة مُتاحة على مختلف الناقلين الفضائيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل:

نايل سات: 27500.

سهيل سات: 27500.

وإلى جانب القناة الفضائية، يمكن أيضًا مُشاهدة المُباراة عبر منصة بي إن سبورتس الإلكترونية، وذلك مقابل اشتراك شهري.

جدول الترددات

القمر الصناعي التردد الترميز نايل سات 27500 H سهيل سات 27500 H

تشكيل هولندا المتوقع ضد رومانيا في دور 16 يورو 2024



وجاء تشكيل هولندا المتوقع على النحو التالي

في حراسة المرمى: بارت فيربروجين.

في خط الدفاع: ينزل دومفريس - فيرخل فان دايك - ستيفان دي فريج - ناثان آكي.

في خط الوسط: جيردي شوتن - تياني ريندرز - جيريمي فريمبونج.

في خط الهجوم: كودي جاكبو - ممفيس ديباي - تشافي سيمونز.

تشكيل رومانيا المتوقع ضد هولندا في دور 16 يورو 2024



وجاء تشكيل رومانيا المتوقع على النحو التالي