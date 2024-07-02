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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحافية ان ​جرانيت تشاكا​، قائد ​منتخب سويسرا​، سوف يخضع لفحص بالرنين المغناطيسي والذي يحسم موقفه من خوض مباراة ​منتخب إنجلترا​ في ربع نهائي ​يورو 2024​ المقرر لها يوم السبت.

تشاكا يخضع لفحوصات لحسم موقفه من خوض مباراة انجلترا

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يعاني من بعض المشاكل في العضلة المقربة.

حيث شوهد وهو يتلقى العلاج خلال الشوط الأول في مواجهة ​منتخب إيطاليا​ قبل ايام، رغم مواصلته اللعب حتى النهاية من دون مشاكل، ومن المتوقع ظهور نتائج الفحص قريبًا.