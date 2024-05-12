عنبة يعلق على أزمة عصام صاصا: "يا تعزوا الناس لتسكتوا أفضل"

القاهرة - محمد ابراهيم - علق الفنان عنبة مطرب المهرجانات عن أزمة مطرب المهرجانات عصام صاصا بعد أن ألقى القبض عليه بتهمة صدم شخص بسيارته مما تسبب في وفاته، يوم 6 مايو الماضي.

تعليق عنبة



وعبر عنبة عن حزنه الشديد من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلًا: "أول حاجة إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا طالع بقدم خالص التعازي لأسرة ضحية حادث عصام صاصا ربنا يرحمه ويصبركم، أنا حاسس بيكم لأن بنت عمي ماتت من 4 سنين أو أكتر وهي في زهرة شبابها وهي بتعدي برضه العربية خبطتها وجريت محدش وقف ليها".



وأردف:" أنا عارف إن مفيش فلوس في الدنيا هتعوض ابنكم، ورسالتي لأهل الضحية أنا مش بلومكم في حاجة ربنا يصبركم موقف صعب أنتم مدمرين نفسيًا هنا وهو مدمرنفسيًا بس اللي عايزه أقوله هو مش بيخبط أي حد ومش بيدوس على الناس بفلوسه.

واختتم عنبة حديثه قائلًا: "بلاش حد يفهمكم حاجة عن الراجل اللي أنتم مش شايفين حالته بسبب الحادثة دي، الله يرحم الشخص اللي مات، الناس اللي على النت طالعين بس عاملين ينتقدوا فيه ومحدش مهتم يدعى للراجل، وده اسمه استغلال وتريند أبوس أيديكم يا تعزوا الناس لتسكتوا أفضل".

تفاصيل القبض على عصام صاصا



الجدير بالذكر أنه قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، القبض على مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا، بتهمة صدم شخص بسيارته مما تسبب في وفاته.



وجاء في تحريات الأجهزة الأمنية، أنّ الواقعة بدأت بعد تلقي بلاغ بمصرع شخص إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكي قيادة المطرب الشعبي عصام صاصا فجر اليوم، على طريق دائري المنيب قبل نزلة المريوطية بمنطقة الهرم.





وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وبالفحص والمعاينة تبين أن عصام صاصا كان يسير بسيارته أعلى الطريق الدائري نطاق قسم شرطة الطالبية، وفي أثناء ذلك صدم شخصًا مما أسفر عن وفاته متأثرًا بجراحه بكدمات وكسور متفرقة بالجسم.