نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايدة رياض تسترجع ذكرياتها باللعب مع الكبار وهذه رسالتها لعادل إمام في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة عايدة رياض على تهنئة الزعيم عادل إمام بالتزامن مع عيد ميلاده، حيث شاركت "عايدة" جمهورها بصورة تجمعهما من فيلم اللعب مع الكبار من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:"ااه مهو خلاص ما انت كلت وشربت وحضنت وبوست زعيمنا الغالي كل سنة وانت طيب وبخير وصحه وسلامه طبعًا أهم حاجة وعقبال يارب سنين كثير سعيدة كثير إن كان في عمل يجمعنا والحمد لله فعلا ً أن العمل دا محفوظ في ذاكرة كل الناس ".



وأضافت:"محظوظة جدًا جدًا إني اشتغلت مع أسطورة بحجم الزعيم عادل إمام ".



تعليقات الجمهور على منشور عايدة رياض

وفورا ً من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات كل عام وهو بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، أجمل فيلم على الإطلاق، ربنا يحفظه ويبارك فيه يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



أحداث فيلم اللعب مع الكبار

يحكي الفيلم عن حسن بهلول (عادل إمام) كنموذج للإنسان البسيط الذي أجبرته ظروف الحياة على أن يعيش حالة البطالة، فهو لا يعمل ولا يستطيع حتى الزواج من خطيبته (عايدة رياض)، ويحاول أن يعيش حياته التي يصبغها بعبثية جميلة، معتمدًا على قدراته وخبراته في الحياة. واقعه مظلم وآماله محطمة، إلا أنه يملك قدرًا كبيرًا من الحب والإحساس بالمسئولية تجاه وطنه. عندما يجري حسن اتصالًا بجهاز أمن الدولة، ويتحدث إلى الضابط (حسين فهمي) ليبلغه عن توقيت حريق سيحدث في أحد المصانع في اليوم التالي. وعندما يسأله الضابط عن كيفية معرفته بذلك، يبلغه حسن بأنه شاهد الحادث في الحلم. وبالفعل يقع الحادث، لتبدأ علاقة من نوع خاص بين حسن والضابط.

أبطال فيلم اللعب مع الكبار

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم عادل إمام، حسين فهمي، محمود الجندي، عايدة رياض، جمال إسماعيل، مصطفى متولي، عبد الحفيظ التطاوي،

أحمد لوكسر، هانم محمد، كريم الحسيني، محمد الصاوي، هشام عبد الله، أبو الفتوح عمارة، سيد حاتم، هشام عثمان، عبد الهادي أنور، عادل خلف

أحمد راتب، أحمد عقل، سعيد الصالح، بسام رجب، وغيرهم من النجوم، إخراج شريف عرفة،

تأليف وحيد حامد، مدير التصويرمحسن نصر

مونتاج عادل منير، موسيقى تصويرية مودي الإمام، إنتاج أفلام وحيد حامد، توزيع داخلي اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، توزيع خارجي الوسام للإنتاج والتوزيع.