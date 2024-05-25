نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العوضي: طفولتي وشبابي بمنطقة "عين شمس" واهدي نجاح العمل إلى كل إنسان وقف بجانبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة خاصة واستثنائية حل النجم أحمد العوضي ونجوم مسلسل "حق عرب" في ضيافة الإعلامي د. عمرو الليثي، في حلقة فنية بمناسبة اعادة عرض مسلسل "حق عرب " علي شاشة قناة الحياة.

وقال النجم احمد العوضي: "انني عيشت وتربيت في منطقة عين شمس، وحياتي كلها وذكرياتي هناك، ومنذ ٢٠٢٠ تركت المنطقة وهي تعيش بداخلي

وأهدي نجاح مسلسل "حق عرب" إلى اخواتي وكل إنسان وقف بجانبي ودعمني، وبخاصة والدتي ووالدي واصدقائي، وكنت اتمني ان تكون والدتي علي قيد الحياة وان تشاهد نجاحي والحمد لله ووالدي عايش وأهديه هذا النجاح واهدي النجاح إلى ابويا الروحي الفنان نور الشريف، وهو من قام بدعمي ووقف بجانبي وهو من اكتشفني ومثلي الاعلي.

واضاف: "لا أميل إلى ان يكون هناك جزء ثاني واحب ان اقدم ادوار مختلفة وقصص اكثر ولا اكون مرتبط بشخصية واحدة، وانا احب جميع الشخصيات التي قدمتها ولها دور مهم في مسيرتي وتكريم من الرئيس من خلال شخصية هشام العشماوي يشرفني جدا، وشخصية الخديوي بمسلسل اللي مالوش كبير، وغيرهم وكل مسلسل مهم جدا في حياتي" ٠